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أخبار الرياضة اليوم: لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا على تغييره.. أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة.. تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي

لاعب المنصورة يضرب
لاعب المنصورة يضرب مدربه، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

 

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضًا على تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

شهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب، والتي تقام اليوم الإثنين ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” تعدي أحمد شاهين لاعب المنصورة بالضرب علي مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه علي قرار تغييره. 

 

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، عقب العودة من نيجيريا مساء اليوم الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية

رد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على انتقاد بعض الجماهير والإعلاميين تصريحاته برفضه تشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

بعد الاعتداء على مدربه، لاعب المنصورة يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن أحمد شاهين لاعب فريق المنصورة وصاحب وقعة الاعتداء على مدربه علاء نوح، اعتزاله كرة القدم رسميا، وفقا لما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

تفاصيل اجتماع كولر مع لاعبي الأهلي قبل مران الغد

يعقد مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق مران الأهلي غدا، وذلك لشرح الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خلال المباراة الأخيرة أمام أورلاندو الجنوب إفريقي.  

 

غزل المحلة يقود مرانه الأول تحت قيادة شوقي غريب استعدادا لمباراة زد (صور)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مرانه الأول تحت قيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك استعدادا لمواجهة نادي زد، يوم الخميس المقبل، على ملعب المحلة في أولى جولات بطولة كأس الرابطة. 

 

تعديل موعد مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا، مساء اليوم الاثنين، تغيير موعد مباراتين لفريق ليفربول ضد وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، خلال شهر فبراير المقبل.

 

انتظام الشناوي وإبراهيم عادل في تدريبات بيراميدز بالعاصمة تونس

انتظم الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل في تدريبات فريق نادي  بيراميدز بمعسكره الحالي في العاصمة التونسية، قبل مواجهة الترجي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

إمام عاشور تعليقا على سيشن كأس الإنتركونتيننتال: الأهلي يصنع التاريخ

علق إمام عاشور لاعب  النادي الأهلي على سيشن التصوير الخاص الذي خضع له لاعبو القلعة الحمراء، استعدادا لمنافسات كأس الإنتركونتيننتال الذي يستعد الأهلى لاستكمال منافساته يوم ١٤ أمام الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي. 

 

بعد إساءته لنادي ليفربول وكلوب، لجنة حكام الدوري الإنجليزي تقيل ديفيد كوت

أعلنت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، إدانة وإقالة الحكم ديفيد كوت على خلفية قضية إهانته لنادي ليفربول الإنجليزي، بعد تسريب فيديو له يسب فيه النادي ومدربه السابق يورجن كلوب.

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