أخبار الرياضة اليوم: لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا على تغييره.. أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة.. تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

شهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب، والتي تقام اليوم الإثنين ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” تعدي أحمد شاهين لاعب المنصورة بالضرب علي مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه علي قرار تغييره.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، عقب العودة من نيجيريا مساء اليوم الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على انتقاد بعض الجماهير والإعلاميين تصريحاته برفضه تشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن أحمد شاهين لاعب فريق المنصورة وصاحب وقعة الاعتداء على مدربه علاء نوح، اعتزاله كرة القدم رسميا، وفقا لما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يعقد مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق مران الأهلي غدا، وذلك لشرح الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خلال المباراة الأخيرة أمام أورلاندو الجنوب إفريقي.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مرانه الأول تحت قيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك استعدادا لمواجهة نادي زد، يوم الخميس المقبل، على ملعب المحلة في أولى جولات بطولة كأس الرابطة.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا، مساء اليوم الاثنين، تغيير موعد مباراتين لفريق ليفربول ضد وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، خلال شهر فبراير المقبل.

انتظم الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل في تدريبات فريق نادي بيراميدز بمعسكره الحالي في العاصمة التونسية، قبل مواجهة الترجي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

علق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على سيشن التصوير الخاص الذي خضع له لاعبو القلعة الحمراء، استعدادا لمنافسات كأس الإنتركونتيننتال الذي يستعد الأهلى لاستكمال منافساته يوم ١٤ أمام الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

أعلنت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، إدانة وإقالة الحكم ديفيد كوت على خلفية قضية إهانته لنادي ليفربول الإنجليزي، بعد تسريب فيديو له يسب فيه النادي ومدربه السابق يورجن كلوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.