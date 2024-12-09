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رياضة

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية

ميدو، فيتو
ميدو، فيتو

رد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على انتقاد بعض الجماهير والإعلاميين تصريحاته برفضه تشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد حسام ميدو 

وكتب أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على X: "أنا ابن الزمالك وأكبر فخر ليا في حياتي أنني ابن المدرج وابن الثالثة يمين، وبلعب في الزمالك من وأنا عندي ٩ سنين، وأنا عيل صغير كنت بروح بفانلة الزمالك في المواصلات، علشان الناس كلها تعرف إني ناشئ في الزمالك، بطاقتي وأنا عيل صغير هي كارنيه اتحاد الكورة اللي مكتوب عليه اسم الزمالك.

وتابع: “تتلمذت على يد مدربين عظماء، علموني أنني انتمي لفريقي فقط، ولا أشجعش أي ناد ثان في مصر”.

وأضاف: “ولكن في نفس الوقت اتربيت إني احترم كل المنافسين واهنيهم لو كسبوا وأباركلهم  وأقولهم هارد لك لو خسروا هو ده معنى الروح الرياضية بالنسبة لي”.

ميدو
ميدو

وأشار أحمد حسام ميدو: “لما اتسألت في الاستوديو هتشجع الأهلي في كاس العالم للاندية رديت بطبيعتي دون أي نفاق أو كذب، لأن بكل بساطة مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إنك تكون كذاب ومنافق”.

وواصل: “اتفق معاكم ان التوقيت ما كانش مناسب، وبعتذر لأي حد زعل إني قلت الكلام ده في حدث مهم يخص النادي الأهلي وانا شايف الناس اللي زعلت بخصوص ان الوقت مش مناسب عندهم كل الحق”.

وأضاف العالمي: "ولو اتسألت مليون مرة هتشجع اي نادي تاني في مصر غير الزمالك إجابتي هتكون هي هي عمرها ما هتتغير لغاية لما أموت.. أما بخصوص الهجوم اللي بتعرضله فأنا عاذر الناس لانهم ممكن يكونوا اتعودوا على إجابات مختلفه في السنوات الاخيرة من ناس تصدروا المشهد في الاعلام وهما اكتر ناس بيأذوا المنافس في الخفاء واكتر ناس بتتمنى من قلبها خسارة المنافس من جواهم.

وقال: “مش هرد على أي حد هاجمني لان بكل بساطه أنا في مرحلة في حياتي شايف ان مفيش حاجه في الكورة تستاهل الخصومة والخناق بالعكس الكورة اتعملت علشان نتسلى بيها ونستمتع بيها ونناكف بعض شوية بس بالنسبه لي ماتتعداش اكتر من كده”.

وأتم: “مر ة ثانية بعتذر إني كنت سبب في جدال قائم الايام اللي فاتت للاسف مش ذنبي ولكن بسبب مدمنين الترند والدخلاء على كرة القدم اللي لا يمكن يفهموا أبدا عقلية مشجع الكورة”.

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