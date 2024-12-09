بعد الاعتداء على مدربه، لاعب المنصورة يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن أحمد شاهين لاعب فريق المنصورة وصاحب وقعة الاعتداء على مدربه علاء نوح، اعتزاله كرة القدم رسميا، وفقا لما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “أولا أنا بعتذر لجماهير نادي المنصورة وبعتذر لمجلس إدارة نادي المنصورة وأتمنى التوفيق للكيان الكبير سأبقي محب ومشجع لبلدي وقررت عدم لعب كورة القدم نهائيا ولو أنا اتصرفت غلط فده خارج عن إرادتي وأتمنى أي حد يحط نفسه مكاني”.

المدير الفني لفريق المنصورة يعلق على أزمته مع أحمد شاهين

وكان علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة، علق على أزمته مع أحمد شاهين لاعب الفريق، خلال مباراة المنصورة والمقاولون العرب، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”.

وأكد المدير الفني في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب لم ينفذ تعليماته وهو ما دفعه لاتخاذ قرار باستبداله قائلا: “مافيش لاعب أكبر من اسم نادي المنصورة.. قررت استبدال اللاعب بسبب عدم تنفيذه التعليمات”.

وأضاف علاء نوح: “مارست عملي كمدرب والتغيير حق أصيل للمدير الفني.. وما قام به اللاعب يتحمل مسئوليته وسيتم توقيع عقوبات ضده".

وتابع: "اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات لابد أن يتم استبداله، وبالتالي هذا ما حدث مع أحمد شاهين، وما فعله يتحمل عواقبه، لكن قمت باستبداله لأنه لا ينفذ التعليمات الفنية".

وكانت مباراة المنصورة والمقاولون العرب، شهدت محاولة أحمد شاهين لاعب المنصورة التعدي بالضرب على مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه على قرار تغييره.

وقرر علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة الدفع بـ أحمد شاهين لاعب الفريق أمام المقاولون العرب، قبل أن يقرر استبداله بعد مرور 11 دقيقة فقط، ليقوم اللاعب بالتعدي بالضرب علي المدير الفني اعتراضا منه على قرار تغييره.

ووجه المدير الفني للمنصورة انتقادات للحكم مؤكدا أنه ظلم فريقه بخطأ في الدقيقة الأولى تسبب في الهدف الأول، كما جاء الهدف الثاني من خطأ فادح للدفاع، قائلا: “قدمنا أداء جيد والهدف الأول من خطأ للحكم والهدف الثاني من خطأ دفاعي وهو ما تسبب في خسارة الفريق”.

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد راية 0-1

وادي دجلة ضد بترول أسيوط 0-2

ديروط ضد بروكسي 2-3

منتخب السويس ضد أسوان 0-0

الترسانة ضد كهرباء الإسماعيلية 2-1

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