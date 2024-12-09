5 ندوات عن المخدرات والإدمان وخطوات العلاج بمساجد سوهاج

عقدت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الاثنين 5 ندوات تحت عنوان “المخدرات والإدمان وخطوات العلاج”” بـ مساجد محافظة سوهاج، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.



كما شارك فى ندوة كل من مسجد"العارف بالله " والقى ندوة علاء حسن جابر، أستاذ العقيدة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج والشيخ محمد السيد عبدالفتاح،إمام المسجد ومسجد"الحق" بسوهاج والقى ندوة الدكتور أحمد فهمي على، أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج والشيخ خلف محمود عبدالحميد،إمام المسجد.

وفي مسجد" الكبير" بني حميل افتتح ندوة عن المخدرات الدكتور خالدالديب عبدالعزيز،أستاذ الدعوة المساعد بكلية أصول الدين بأسيوط وعبدالله عبدالعزيز جلال،مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط و مسجد" الحاج عبدالعال " بطهطا وألقى ندوة أبوالحسن عطية مسعد،أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج والشيخ عمر عبد المغيث،إمام المسجد ومسجد" آل نفادى" بطهطا وافتتح ندوة الكتور على حسن العشري أستاذ الدعوة المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط.

كما عقدت مديرية أوقاف سوهاج فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد عبدالمنعم رياض ببندر سوهاج تحت عنوان ((إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) خطورة الشائعات ونشر الأراجيف في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد، وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامه الأزهرى وزير الأوقاف وإشراف الدكتور محمد أبوسعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

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