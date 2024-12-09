الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

5 ندوات عن المخدرات والإدمان وخطوات العلاج بمساجد سوهاج

ندوة عن المخدرات
ندوة عن المخدرات بسوهاج

عقدت مديرية أوقاف سوهاج  اليوم الاثنين 5 ندوات تحت عنوان “المخدرات والإدمان وخطوات العلاج”” بـ مساجد محافظة سوهاج، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.
 
كما شارك فى ندوة كل من مسجد"العارف بالله " والقى ندوة علاء حسن جابر، أستاذ العقيدة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج والشيخ محمد السيد عبدالفتاح،إمام المسجد ومسجد"الحق" بسوهاج والقى ندوة الدكتور أحمد فهمي على، أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج والشيخ خلف محمود عبدالحميد،إمام المسجد.

وفي مسجد" الكبير" بني حميل افتتح ندوة عن المخدرات الدكتور خالدالديب عبدالعزيز،أستاذ الدعوة المساعد بكلية أصول الدين بأسيوط  وعبدالله عبدالعزيز جلال،مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط  و مسجد" الحاج عبدالعال " بطهطا وألقى ندوة أبوالحسن عطية مسعد،أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج والشيخ عمر عبد المغيث،إمام المسجد  ومسجد" آل نفادى" بطهطا وافتتح ندوة الكتور على حسن العشري أستاذ الدعوة المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط.

محافظ سوهاج يتفقد مكتبة رفاعة الطهطاوي

محافظ سوهاج يشهد احتفالات اليوم العالمي لذوي الهمم

كما عقدت مديرية  أوقاف سوهاج  فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد  الشهيد عبدالمنعم رياض ببندر سوهاج تحت عنوان ((إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) خطورة الشائعات ونشر الأراجيف في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد، وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامه الأزهرى وزير الأوقاف وإشراف الدكتور محمد أبوسعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهري أوقاف سوهاج طاب ديني وسطي وكيل وزارة الاوقاف بسوهاج وزارة الأوقاف مسجد العارف بالله كلية الشريعة والقانون

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد مكتبة رفاعة الطهطاوي

محافظ سوهاج يشهد احتفالات اليوم العالمي لذوي الهمم

الأكثر قراءة

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأهم الأحداث العالمية للعام 2025 (فيديو)

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

الأهلي ينعي ابنة لاعب الفريق

منوعات

المزيد

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 09- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين 09-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية