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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مكتبة رفاعة الطهطاوي

جانب من الزيارة,
جانب من الزيارة, فيتو

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بتفقد مكتبة رفاعة الطهطاوي بمدينة سوهاج، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وصلاح عبد الفتاح مدير المكتبة.

محافظ سوهاج يتفقد مكتبة رفاعة الطهطاوي

 

 

 

وأكد المحافظ أهمية تحويل المكتبة إلى متحف للمخطوطات التراثية والتاريخية، ومركز تراثي ثقافي عالمي لرقمنة وترميم وتحقيق المخطوطات التراثية، وقد تفقد الأقسام المختلفة والتي تشمل " معمل الرقمنة، ومعمل ترميم الكتب التراثية، وقاعة الاطلاع الرقمية "، موجها باستكمال أعمال التسجيل اليدوي والإلكتروني لجميع الكتب والمخطوطات حفاظا عليها، وإعداد مشروع اللائحة المالية للمكتبة، بالإضافة إلى البدء في ترميم المخطوطات الأثرية من خلال الجهات المختصة.

البدء في ترميم المخطوطات الأثرية 

والتقى المحافظ خلال زيارته للمكتبة، وفاء إحدى الموظفات من ذوي الإعاقة، والتي استجاب المحافظ لمطلبها بتطبيق كود الإتاحة بالمكتبة تيسيرا عليها، موجها لها التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وقد وجهت وفاء الشكر المحافظ على سرعة الاستجابة وتلبية مطلبها الذي رفع العبء عن كاهلها.

يذكر أن مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج، قد شهدت خلال الفترة الماضية أعمال تطوير وإعادة إحياء المكتبة، حيث شهدت ترميم دقيق للأجزاء المتهالكة من الأعمدة والأبواب، وإعادة الطابع المعماري لأرضيات المكتبة، وإعادة صياغة الأثاث المتواجد بعمل دواليب حفظ، وطاولات وكراسي للاطلاع مع الحفاظ على الطراز الإسلامي المميز لقطع الأثاث القديمة، بالإضافة إلى تطوير الإضاءات، والمرافق، وإنشاء جزء متحفي بمدخل المكتبة، يضم بعض المخطوطات والكتب الأثرية النادرة من المكتبة، والخاصة بالشيخ " رفاعة الطهطاوي"، ووضع تمثال نصفي بمدخل المكتبة للعلامة " رفاعة الطهطاوي ".

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الاحتفال باليوم العالمي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رفاعة الطهطاوى سكرتير عام المحافظة محافظ سوهاج مدينة سوهاج

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