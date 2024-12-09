محافظ سوهاج يشهد احتفالات اليوم العالمي لذوي الهمم

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقةوالذي نظمته محافظة سوهاج اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد.

محافظ سوهاج يشهد احتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالمحافظة

وقد حضر الفعاليات أيضا الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ومحمد أبو العجب مسئول ملف ذوي الإعاقة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورجال الدين، وممثلي المجتمع السوهاجي.

25 عقد عمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تمكينهم وإدماجهم في سوق العمل

بدأت الفعاليات بتسليم المحافظ 25 عقد عمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تمكينهم وإدماجهم في سوق العمل، وقد قام بتسليم عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، كما تفقد المحافظ معرض منتجات ذوي الإعاقة، الذي ضم أعمالًا يدوية وفنية من إنتاجهم.

هنأ المحافظ ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي، مؤكدًا على أن الدولة تضع في أولوياتها رعايتهم ودعمهم في جميع المجالات، وقال: "نحن في محافظة سوهاج نؤمن بقدرة ذوي الإعاقة على الإبداع والمساهمة الفعالة في مجتمعنا، ونعمل جاهدين على توفير بيئة شاملة وداعمة لهم، من خلال توفير فرص العمل في القطاع الخاص، وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، كما نؤكد على التزامنا المستمر بدمجهم في كافة القطاعات من خلال تعاوننا مع جميع الجهات المعنية."

وأشاد المحافظ بجهود ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صاحب الفضل الأول في رعاية هذه الفئة، مؤكدا أن احتفالات اليوم تؤكد قدرة الدولة على التحرك بإيجابية تجاه جميع الفئات خاصة أبنائنا من ذوي الهمم، مشيرا إلى أن الدستور والقانون رسخوا لمبادئ وحقوق ذوي الإعاقة وهو ما يعكس جدية الدولة في وضع هذه الفئة ضمن أولوياتها، موجها التحية لكل من ساهم في إعلاء هذه القيم النبيلة.

واستكمالًا للاحتفالات، أطلق المحافظ مبادرة "نحو مجتمع دامج خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وقد تم استعراض الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لدمج وتمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وقد شدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون بين كافة القطاعات لتحقيق التمكين الكامل لذوي الإعاقة.

وفي ختام اليوم، توجه المحافظ لحضور احتفال مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بحي غرب سوهاج، حيث تم تنظيم معرض لمنتجات الأقسام المختلفة بالمدرسة، إلى جانب مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أظهرت مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

وتعد هذه الفعاليات جزءًا من جهود محافظة سوهاج المستمرة لتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

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