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شروط قبول الأطباء المكلفين بوزارة الصحة للانتداب للعمل بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

معهد تيودور بلهارس
معهد تيودور بلهارس للأبحاث
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أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن فتح باب التقدم للأطباء المكلفين بوزارة الصحة دفعة 2022 ، وذلك للانتداب بالأقسام الإكلينيكية المختلفة بالمعهد، وذلك طبقًا للشروط التالية.


الشروط المطلوبة لإعلان ندب الأطباء المكلفين دفعة 2022: 


1- خريج كلية الطب البشرى دفعة 2022 فقط.
2- ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدًا فى البكالوريوس.
3- يجوز أن يتقدم الطبيب البشري المتقدم للندب بثلاث رغبات لتخصصات مختلفة في الإعلان.
4- ألا يكون معينًا أو مرشحًا للتعيين فى أى تخصص بالمستشفيات الجامعية.


خطوات التقديم:


1- يتم الدخول على اللينك التالى


2- يتم الحضور للمعهد في المواعيد المخصصة (من الأحد إلي الخميس حتى الثانية بعد الظهر) وتقدم استمارة التقدم مستوفاة البيانات ومرفق بها صورة شهادة البكالوريوس وشهادة التقديرات وشهادة الامتياز وبطاقة الرقم القومي.


3- لن تقبل الطلبات غير المستوفاة للأوراق والمستندات المطلوبة أو بعد الميعاد المحدد.


4- لا يسمح  بالتحويل من قسم الى آخر داخل المعهد لمن وقع عليهم الإختيار بالندب للمعهد.


5- يرجى متابعة الموقع الإليكتروني للمعهد والصفحة الرسمية للمعهد على الفيسبوك
 

يتم استقبال طلبات التقدم والأوراق المرفقة في الفترة من  15/ 12/ 2024 إلى 31/ 12/ 2024.

وفي سياق آخر شارك معهد بحوث الإلكترونيات في المؤتمر الدولي الرابع عشر بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي بين التأصيل النظري والتطبيقات العلمية"، الذي أقيم تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتم عقده بالتعاون بين الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وجامعة ليبيا المفتوحة، ويورك برس في المملكة المتحدة، والاتحاد العربي للتعليم التقني، في مقر جامعة الدول العربية يومي 4 و5 من ديسمبر الجاري، بمشاركة ممثلين من 11 دولة عربية: (مصر، السعودية، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الإمارات، قطر، وسلطنة عمان).


معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية المشاركة في الفعاليات الدولية؛ لدورها الكبير في تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية على مستوى العالم، مما يتيح تبادل الخبرات والأفكار الحديثة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، كما تساهم هذه المشاركات في مواكبة التطورات العالمية.

وجاء ذلك في إطار تفعيل مبدأ المرجعية الدولية،أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، التي تهدف إلى تطوير التعليم الجامعي والبحثي وفقًا للمعايير العالمية.

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