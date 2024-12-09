الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد اعتدائه على مدربه، أول تحرك من مجلس المنصورة ضد اللاعب أحمد شاهين

اعتداء لاعب المنصورة
اعتداء لاعب المنصورة على مدرب الفريق

استقر مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني، على إيقاف أحمد شاهين لاعب الفريق وإحالته للتحقيق فى واقعة اعتدائه على مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه على قرار تغييره خلال مواجهة المقاولون العرب في دوري المحترفين.

وأبلغ الجهاز الإداري لاعب المنصورة بإيقافه وإحالته للتحقيق فى الواقعة، بعد الحصول على تقرير المدير الفني وأفراد الجهاز المعاون.

فيما علق علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة على أزمته مع أحمد شاهين لاعب الفريق، خلال مباراة المنصورة والمقاولون العرب، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”.

وأكد المدير الفني في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب لم ينفذ تعليماته وهو ما دفعه لاتخاذ قرار باستبداله قائلا: “مافيش لاعب أكبر من إسم نادي المنصورة.. قررت استبدال اللاعب بسبب عدم تنفيذه التعليمات”.

وأضاف علاء نوح: “مارست عملي كمدرب والتغيير حق أصيل للمدير الفني.. وما قام به اللاعب يتحمل مسئوليته وسيتم توقيع عقوبات ضده".

وتابع: "اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات لابد أن يتم استبداله، وبالتالي هذا ما حدث مع أحمد شاهين، وما فعله يتحمل عواقبه، لكن قمت باستبداله لأنه لا ينفذ التعليمات الفنية".

وشهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب، محاولة أحمد شاهين لاعب المنصورة التعدي بالضرب على مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه على قرار تغييره. 

وقرر علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة الدفع بـ أحمد شاهين لاعب الفريق أمام المقاولون العرب، قبل أن يقرر استبداله بعد مرور 11 دقيقة فقط، ليقوم اللاعب بالتعدي بالضرب علي المدير الفني اعتراضا منه على قرار تغييره. 

 

 

ووجه المدير الفني للمنصورة انتقادات للحكم مؤكدا أنه ظلم فريقه بخطأ في الدقيقة الأولى تسبب في الهدف الأول، كما جاء الهدف الثاني من خطأ فادح للدفاع، قائلا: “قدمنا أداء جيد والهدف الأول من خطأ للحكم والهدف الثاني من خطأ دفاعي وهو ما تسبب في خسارة الفريق”. 

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد راية 0-1  

وادي دجلة ضد بترول أسيوط  0-2  

ديروط ضد بروكسي  2-3  

منتخب السويس ضد أسوان  0-0  

الترسانة ضد كهرباء الإسماعيلية  2-1 

المقاولون أمام المنصورة، مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين 

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنصورة نادي المنصورة علاء نوح احمد شاهين إعتداء لاعب المنصورة على مدربه دوري المحترفين

مواد متعلقة

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

المعارضة السورية تكشف مصير المجندين بالجيش بعد سقوط بشار الأسد

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية

أول قرار من فرنسا بشأن اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد

منوعات

المزيد

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

تفسير رؤية دكتور الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة جديدة

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية