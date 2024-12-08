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درجات الحرارة غدا الاثنين 9-12-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة غدا الاثنين، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، معتدل على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومائلا للدفء جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

 

حالة الطقس غدا الاثنين 9-12-2024 في الفيوم

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، وشديد البرودة على  شمال الصعيد ووسط سيناء.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   14 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 21

بنها: الصغرى 13 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 08   والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 13 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  24

السويس: الصغرى 11 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 12  والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23

سوهاج الصغرى  11 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 28

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف الى معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 0.5:1.5 متر  .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس  اليوم أن حالة البحر الأحمر  معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحيةعلى الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما تنشط الرياح على جنوب سيناء  وأقصى الغرب على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.


 

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