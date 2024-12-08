الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شديد البرودة ليلا على الصعيد وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الإثنين، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائلا للدفء على جنوب الصعيد،بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الاثنين 9-12-2024 في الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 9 - 12 - 2024

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى  القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائلا الدفء على جنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  خفيف  ويصل ارتفاع الامواج من 0.5:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون خفيف  ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5:1.5متر.

نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12

 

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الحوية  أن السيول ظاهرة خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق  من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.

وأضاف غانم لـ “فيتو”، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتجية تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود  منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الإثنين الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 9 - 12 - 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر

شبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8 - 12 -2024

درجات الحرارة غدا الأحد 8-12-2024 فى مصر

شبورة كثيفة على هذه الطرق، والأرصاد تحذر من طقس الغد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور)

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

الكونفدرالية، الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري 2-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

لمن الملك اليوم، فيديوهات من داخل منازل وقصور بشار الأسد في سوريا

حاكم مصرف سوريا: تعرضنا لحوادث سرقة منذ صباح اليوم (فيديو)

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. تسلسل زمني لنهاية حقبة بشار الأسد

قرينة الرئيس تزور المتحف الوطني ودار الأوبرا في سلطنة عمان (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. التسلسل الزمني لسقوط الرئيس السوري بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية