ضبط موظف وعامل أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من ضبط موظف وعامل لقيامهما بالحفر والتنقيب عن القطع الأثرية داخل منزل خاصتهما وبالمعاينة تبين وجود " 2 " حفرة وتم التحفظ على أدوات الحفر.

ضبط شقيقين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من من قسم شرطة سوهاج يفيد بقيام موظف وشقيقه عامل ومقيمان دائرة القسم لقيامها بالحفر والتنقيب عن القطع الأثرية داخل منزلهما بذات العنوان محل سكنهما مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت وبالمعاينة تبين وجود عدد " 2 " حفرة.

ضبط أدوات الحفر والتحفظ عليها بقصد التنقيب عن الآثار



وتم ضبط أدوات الحفر والتحفظ عليها، وبمواجهة المتهمان المضبوطان أقرا بإرتكابهما الواقعة بقصد التنقيب عن القطع الأثرية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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