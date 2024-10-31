ميدو ليس الأول، لاعبون تراجعوا عن الاعتزال والعودة للملاعب لأسباب غريبة

أثار إعلان أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن عودته من اعتزال كرة القدم، حالة من الجدل في الشارع الرياضي.

أحمد حسام كرة القدم اعتزل قبل 11 سنة، وتحديدا في عام 2013 وهو في الـ30 من عمره ليتجه إلى عالم التدريب والتحليل ثم الإعلام.

وأكد ميدو أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا خلال أيام للاعلان عن وجهته القادمة، وخوض تجربة العودة في موسم 2024-2025 مع أحد الفرق العريقة في كرة القدم المصرية.

عودة ميدو للملاعب بعد الاعتزال لم تكن الأولى بل حدثت مع عدد من لاعبي العالم، ونستعرض في التقرير التالي أبرز اللاعبين:



روجيه ميلا

عاد من الاعتزال الكاميروني روجيه ميلا.

واعتزل روجيه ميلا في 1989 وسافر إلى جزيرة رينيون في المحيط الهندي قبل أن يستدعيه الرئيس بول بيا.

وقاد ميلا الكاميرون لتصبح أول منتخب إفريقي يتأهل لربع نهائي كأس العالم في إنجاز غير مسبوق وبعد مستويات قوية، ثم في 1994 بات أكبر لاعب في تاريخ المسابقة قبل أن يكسر رقمه الكولومبي فاريد موندراغون في 2014.

مارك أوفر مارس

اعتزل المهاجم الهولندي مارك أوفر مارس في عام 2004 بعد رحلة طويلة مع أندية أياكس أمستردام وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة.

ولكن بعد 4 سنوات من الاعتزال قرر أوفر مارس العودة عبر نادي طفولته "جو أهيد إيجلز".

وشارك أوفر مارس في مباراة اعتزال ياب ستام في 2008 ليقدم أداءات مذهلة جلبت له عروضًا من هولندا وألمانيا لكنه رفضها.

ولكن بحلول شهر أغسطس كان أوفر مارس يعلن عن عودته للملاعب من جديد بشكل غير متوقع.

بول سكولز

وأعلن بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي اعتزال كرة القدم في عام 2011 لكنه قرر العودة في مطلع 2012 بعد 6 أشهر فقط من قراره.

والغريب أن قرار عودة سكولز كان مفاجئًا حتى لزملائه في غرفة خلع الملابس، حين وجدوه معهم قبل مباراة ديربي مدينة مانشستر.

يوهان كرويف

فيما اعتزل يوهان كرويف لاعب أياكس أمستردام ومنتخب هولندا وفريق برشلونة الإسباني، كرة القدم بشكل مبدئي في 1978.

ولكن بعدها بسبب أزمات مالية قرر الهولندي الطائر ممارسة اللعبة من جديد مع فريق لوس أنجلوس أزتيكس الأمريكي، وذلك بسبب تعرضه لعملية نصب في إسبانيا.

وقال يوهان:"عدت بسبب خسارتي للملايين في "بيزنس" فاشل لمزارع الخنازير!".

قائد هولندا لنهائي كأس العالم 1974 قضى عامًا واحدًا في أزتيك والآخر في واشنطن ديبلوماتس قبل أن يعود إلى أوروبا من بوابة ليفانتي الإسباني، إلا أنه عاد إلى ديبلوماتس لفترة قصيرة، قبل أن ينهي مسيرته في هولندا بانضمامه إلى نادي عمره أياكس، فيما يبدو أنه أنهى مسيرته بانتقالٍ مثيرٍ للجدل نحو نادي فينورد (جريم أياكس).



آريين روبين

أعلن الهولندي آريين روبين نجم بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني الأسبق، اعتزاله كرة القدم في 2019 بسبب كثرة الإصابات.

ولكن الجناح الطائر قرر العودة من جديد في موسم 2020-2021 من خلال نادي طفولته جرونيجين الهولندي.

وعلّق روبين على قرار عودته إلى الملاعب من جديد قائلًا: "حين كنت في الـ12 من عمري، بدأت اللعب مع جرونيجين في أكاديمية النادي وخضت مباراتي الأولى ضد فينورد في سن 16 وبعدها بعامين انتقلت إلى آيندهوفن والآن أعود بعد مغامرة استمرت 18 سنة.