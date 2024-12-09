الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا

الزمالك
الزمالك

وصلت إلى القاهرة، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من نيجيريا، عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت الرحلة من نيجيريا إلى القاهرة حوالي  7 ساعات تقريبًا، عبر طائرة خاصة قام مجلس إدارة النادي بتوفيرها للبعثة التي ترأسها أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

 

الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري 

وفرط فريق الزمالك في فوز سهل على  إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

المصري يتعادل مع بلاك بولز 

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10، فيما تعادل فريق بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق رأسية جون نيني.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا 

1- الزمالك 4 نقاط 

2- المصري 4 نقاط

3- إنيمبا نقطة

4- بلاك بولز نقطة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك وإنيمبا

مواد متعلقة

مباريات نارية في الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام أتالانتا ورفاق محمد صلاح يسعون للعلامة الكاملة لـ ليفربول عبر بوابة جيرونا

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام إنيمبا.. كواليس اتفاق محمد صلاح مع ليفربول على تجديد عقده

المصري يتعادل مع بلاك بولز 1-1 ويتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك بالكونفدرالية

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابتي بنتايك والزناري في مباراة إنيمبا

الكونفدرالية، المصري يتقدم على بلاك بولز بهدف ميدو جابر في الشوط الأول

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

المعارضة السورية تكشف مصير المجندين بالجيش بعد سقوط بشار الأسد

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية

أول قرار من فرنسا بشأن اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد

منوعات

المزيد

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

تفسير رؤية دكتور الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة جديدة

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية