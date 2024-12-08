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ألسن عين شمس تنظم يوما للتوظيف بمشاركة 14 شركة عالمية ومحلية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

  نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، يوم التوظيف للكلية، بمشاركة ١٤ شركة عالمية ومحلية، وافتتحت سلوى رشاد، عميد الكلية الألسن، فعاليات يوم التوظيف للكلية.

ألسن عين شمس تنظم يوم للتوظيف ٢٠٢٤/٢٠٢٥

تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

 بحضور و ريم الكباريتي مدير رابطة خريجي جامعة عين شمس، يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هالة السيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتوجيههم لفرص التدريب

وأوضحت سلوى رشاد، عميد الكلية، أن اليوم يأتي إيمانا من الكلية بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة من خلال تقديم كوادر متميزة لتلبية احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، وإسهام من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة متابعة الخريجين في تعزيز التواصل مع خريجي كلية الألسن لتطوير الخطط الأكاديمية والبحثية والتدريبية للكلية بما يحقق تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتوجيههم لفرص التدريب والعمل المتاحة.

مشيرة إلى أن يوم التوظيف هذا العام يضم شركات في مجالات متنوعة من بينها الترجمة والتعريب والنشر والنشر الإلكتروني والسياحة والتدريس، وبعض الشركات المتخصصة في أعمال الموارد البشرية والتوظيف.

تهيئة الطلاب لسوق العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم

ومن جانبها أوضحت يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف الأساسي من هذا اليوم هو تهيئة الطلاب لسوق العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف حيث تحرص الكلية على بناء شراكات متعددة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم للحياة العملية.

وخلال الاجتماع مع ممثلي الشركات وذلك ضمن فعاليات يوم التوظيف، تناولت سلوى رشاد، عميد الكلية، بحضور ريم الكباريتي مدير رابطة خريجي جامعة عين شمس، يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، هالة السيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  ، هند اسعد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية،  الحديث مع ممثلي الشركات حول جاهزية طلاب الألسن للخوض في سوق العمل. 

و أشارت إلى أهمية مقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية والمناهج الدراسية بهدف رفع القدرات التنافسية لطلاب الألسن لمواجهة تحديات سوق العمل. ومن جهة أخرى، تم استطلاع آراء أرباب الأعمال في مواصفات الخريج والمهارات المطلوبة للتوظيف لسد الفجوة بين الكلية وسوق العمل وانتهى الاجتماع بتكريم ممثلي الشركات لإسهاماتهم.

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