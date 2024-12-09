الإثنين 09 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الدولار تعاود الانخفاض بختام تعاملات اليوم الإثنين

الدولار الأمريكي،
الدولار الأمريكي، فيتو

سعر الدولار، عاودت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية انخفاضها في ختام  تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 بعد ارتفاعها بمنتصف التعاملات، حيث تخطت حاجز الـ 50.75 جنيهًا رسميًّا لتنخفض في ختام التعاملات بعدد من البنوك لدون 50.50 جنيه للدولار الواحد.

 

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزى والبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024.

  وانخفضت أسعار الدولار بختام التعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 فى البنوك، وترصد “فيتو ” اسعار صرف الدولار لحظيًّا وعلى مدار الساعة.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 50.45  جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 50.45  جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 50.45  جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.47  جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 50.70  جنيهًا للشراء و50.79 جنيهًا للبيع. 

سعر الدولار فى البنوك 
سعر الدولار فى البنوك 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاسد. 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

وأصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.

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