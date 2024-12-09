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أخبار مصر

رئيس الوزراء يزور بورسعيد غدًا لتفقد عدد من المشروعات التنموية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بزيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة.  

وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل في المشروعات القومية، والوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد. 

ومن المنتظر أن تشمل الجولة زيارة عدد من المشروعات في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والصناعة، والرعاية الصحية.  

كما سيعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادات محافظة بورسعيد والمسؤولين التنفيذيين لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات وسبل تذليل العقبات لضمان تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.  

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ خطط التنمية في جميع المحافظات، وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الدكتور مصطفى مدبولي محافظة بورسعيد رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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