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سياسة

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد غدًا

عبد الحليم علام،
عبد الحليم علام، نقيب المحامين، فيتو

يترأس  عبد الحليم علام، نقيب المحامين ، غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة صباحًا، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد الوارد أسمائهم في الكشف المرفق، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.


قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين: إن “معهد المحاماة هو الأداة الرئيسية لبناء المحامي الشاب وتكوين شخصيته المهنية، وعلينا أن نعترف - بلا خجل - أن غياب دور المعهد لفترات طويلة، وصورية وجوده في فترات أخرى انعكس على تراجع صورة المحامين الجدد ثقافةً وسلوكًا ومظهرًا”.

تطوير معهد المحاماة 

وشدد نقيب المحامين على أن تطوير المعهد والدراسة فيه يحتاج إلى موارد، وأن رسوم الدراسة التي قررها المجلس ليست كبيرة كما يروج البعض، في ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، فضلًا عن أنها تعتبر رسوم زهيدة مقارنة، برسوم الدراسة في المؤسسات العلمية الجادة حتى الحكومية منها.

رسوم معهد المحاماة 

وأضاف: هذه الرسوم ليست عقبة في طريق من يرغب جادًا في العمل بمهنة المحامين واتقان علومها وفنونها، وأن المجلس يحاول تذليل كل عقبة في سبيل من يرغب جادًا في العمل بالمحاماة بدليل أننا حتى الآن لم نعلق القيد بالنقابة على إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة رغم وجود النص التشريعي الذي يسمح بذلك منذ عام ۲۰۱۹، ونسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة وتنظيمها وتوفير بنيتها الأساسية على أسس صحيحة لا تكون عقبة في طريق القيد.

لجنة معهد المحاماة 

وأكد النقيب حرصه على أن تكون لجنة معهد المحاماة برئاسته شخصيًا، وأنها سوف تضم نخبة من كبار المحامين وأساتذة القانون من مختلف كليات الحقوق فضلا عن التعاون مع معهد الدراسات القضائية، للارتقاء بجودة الدراسة التطبيقية والأكاديمية، وإعداد المناهج والمعايير والآليات التي تضمن جودة ومصداقية معهد المحاماة وبما يحقق مزايا للمحامين الجدد ويحقق رسالة المحاماة.

وشدد على أن خطة تطوير الدراسة بالمعهد ستسعى إلى الاستجابة إلى متطلبات لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، ومواجهة التحديات التي تستدعي تفكيرًا مبتكرًا ومتطورًا في أعمال المحاماة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من سبل التطوير.

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جلسة حلف يمين المحامين الجدد عبد الحليم علام المحامين

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