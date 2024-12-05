جدول مواعيد المقابلات الشخصية للمحامين الراغبين في القيد بالجدول العام

تواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة.

مقابلات محامين الجدول العام

ومن المقرر أن تنعقد المقابلات أيام الأحد، والإثنين، والأربعاء المقبلين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

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