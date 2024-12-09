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خارج الحدود

أمين الجامعة العربية يصل إلى السودان في زيارة رسمية

أبو الغيط مع وزير
أبو الغيط مع وزير خارجية السودان، فيتو

 وصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، إلى مدينة بورتسودان في زيارة عمل إلى جمهورية السودان تستغرق يومين، وتشهد عقد لقاءات هامة مع عدد من المسؤولين في الدولة السودانية، وكان في استقباله علي يوسف وزير خارجية جمهورية السودان وعدد من مسئولي الحكومة السودانية.

 

الجامعة العربية تتضامن مع السودان

 وأعلن جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام،  أن هذه الزيارة تأتي في سياق التضامن المستمر من جانب جامعة الدول العربية مع السودان في الظرف الدقيق الذي يمر به، وكذلك إنطلاقًا من حرص الجامعة الأصيل والثابت على أمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

 

مباحثات موسعة بين أبو الغيط وعلي يوسف الشريف

 ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام لقاءً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ولقاءات أخرى مع عدد من قيادات مجلس السيادة وكذا عدد من الوزراء، كما ستشمل الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الأمين العام وعلي يوسف الشريف وزير الخارجية السوداني لتناول كافة تطورات الوضع حاليًا في السودان.
 

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السودان وزير خارجية السودان الدكتور احمد ابو الغيط البرهان

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