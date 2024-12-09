تعرف على أداء البورصات الخليجية مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء، جلسة الإثنين، وأداء الأسواق الخليجية والتي بدأت على تباين للترقب الحذر لبيانات الاقتصاد الامريكي والتطويرات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.

في المملكه العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.31%وهي تقدر ب 38نقطة ليصل لمستوي 11992نقطة بقيم تداول تجاوز 6مليار ريال.

وفي الكويت

عاد مؤشر الكويت 50 للارتفاع حيث ارتفع بنسبه 0.58% وهي تقدر بـ 39 نقطة ليصل لـ 6609 نقطة بقيم تداول تجاوز 35 مليون دينار.

أما في الأسواق الإماراتية

فقد انخفضت مؤشرات الاسواق واستقرت في المنطقه الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.39% وهي تقدر ب 19نقطة ليصل الي 4834 نقطة،كما انخفض مؤشر سوق ابوظبي بنسبه 0.14%وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل الي 9252نقطة، بقيم تداول اجماليه تجاوز 3 مليارات درهم، والاسواق في ترقب خفض المركزيات الاوروبيه والفيدرالي الامريكي لاسعار الفائدة لانها المؤثر الاكبر علي انتعاش اسواق المال العالميه.

أداء البورصات الخليجية ببداية الاسبوع

وعن اداء مؤشرات اسواق الخليج في جلسه الاحد اول جلسات الاسبوع.

والبدايه من المملكه السعوديه حيث عاد مؤشراها الرئيسي للارتفاع حيث ارتفع بنسبه 0.30%وهي تقدر ب 45نقطة ليصل الي 11973نقطة بقيم اداول تصل الي 6مليار ريال بنهايه الجلسه.

وفي الكويت عاد مؤشر الكويت 50للانخفاض حيث هبط بنسبه 0.07% وهي تقدر ب 5نقاط ليصل الي 6577نقطة بقيم تداول تصل الي 35مليون دينار بنهايه جلسه التداول.

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