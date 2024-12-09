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حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمين بإدارة مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالمعادى

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت نيابة المعادى، إخلاء سبيل 3 أشخاص، بتهمة إدارة مصنع لإنتاج  مستحضرات التجميل "دون ترخيص".

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى) بتهمة إدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص".

وعُثر بداخل المصنع على (كميات من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع – عبوات مستحضرات تجميل معبأة وآخرى فارغة "معدة للتعبئة" – كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر"  - ماكينات للتعبئة وخلط – ميزان يدوى)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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قسم شرطة المعادي مديرية أمن القاهرة نيابة المعادي

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