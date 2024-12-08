الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى لجلسة 14 يناير المقبل، واعترف المتهم عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، خارج السوق المصرفية.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في النقد الأجنبي عملات محلية وأجنبية مديرية أمن القاهرة محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات بالإكراه

حفظ التحقيق في اتهام كهربا بإصدار شيك بدون رصيد

خطفت طفلًا.. تفاصيل انتحال سيدة صفة طبيبة

شاب ينهي حياة زوجته بيد هون في عين شمس.. أسرة الضحية: زوجته الأولى قتلت طفله وحاول قتل المجني عليها مرتين.. والتحريات تكشف سبب ارتكاب الجريمة (فيديو)

أول صورة للمتهم بإنهاء حياة زوجته بـ"يد الهون" في عين شمس

والدة طالب إمبابة المقتول على يد أصدقائه تروي تفاصيل مأساوية

شقيقة طالب إمبابة المقتول على يد أصدقائه: أخويا قعد في الثلاجة 3 أيام

مات بسبب التيك توك، أول صور لطالب إمبابة ضحية المزاح مع صديقيه

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

مصر تعلن موقفها تجاه الأحداث الجارية فى سوريا

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

منوعات

المزيد

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بعد مسلسل ساعته وتاريخه.. جرائم الابتزاز الإلكتروني وطرق الإبلاغ وخطوات تحريره (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (2 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية