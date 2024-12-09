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سياسة

المطران عطا الله حنا: لا قوة غاشمة ستتمكن من تصفية القضية الفلسطينية

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، أن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة تجري على مرأى ومسمع العالم، مشددًا على ضرورة وقف هذه الوحشية لتمكين أهالي القطاع من العيش بحياة كريمة ومليئة بالأمل.

الشعب الفلسطيني يدفع فاتورة حرب قذرة

وقال المطران: "كفانا آلامًا وأحزانًا. آن لأهلنا في غزة أن يعيشوا حياة أفضل بعد سنوات من المعاناة والهمجية غير المسبوقة في التاريخ الحديث. يدفع شعبنا فاتورة حرب قذرة بأثمان باهظة، ونحن نأمل أن تنجح كل المبادرات الرامية لوقف هذه الحرب الظالمة".

وأضاف: "نداؤنا الدائم هو وقف الحرب وتحقيق العدالة في هذه الأرض المقدسة التي حُرمت من الأمن والحرية لسنوات طويلة. الشعب الفلسطيني يستحق حياة آمنة وكريمة، وعلى قادة العالم أن يدركوا أن فلسطين هي مفتاح السلام في المنطقة".

واختتم المطران تصريحه بالتأكيد على أن أي قوة غاشمة لن تتمكن من تصفية القضية الفلسطينية مهما تكاثفت المؤامرات والمشاريع المشبوهة، مشددًا على أن العدالة والحرية هما حقان أصيلان للشعب الفلسطيني.

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