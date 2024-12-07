المطران عطا الله حنا يدعو إلى وقف الحرب في غزة وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، على ضرورة وقف الحرب في غزة، مشددا على أهمية أن ينعم أهل القطاع بحياة أفضل بعيدا عن الحصار والدمار.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا إعلاميًا من الدنمارك في زيارة تستبق عيد الميلاد المجيد، تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع في الأراضي المقدسة ولقاء شخصيات دينية فلسطينية.

رحب المطران حنا بالوفد، داعيا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في ظل استمرار ما وصفه بـ"حرب الإبادة" في غزة.

وأكد أن المدنيين، لا سيما الأطفال، هم من يدفعون ثمن هذه الحرب القاسية، مشيرًا إلى أنها الأكثر عدوانية وهمجية مقارنة بالحروب السابقة.

وأضاف المطران: "نداؤنا للعالم أجمع هو ضرورة وقف هذا النزيف. أهل غزة يستحقون حياة كريمة بعيدًا عن الحروب والحصار المفروض عليهم منذ سنوات طويلة".

وتحدث المطران عطالله عن مدينة القدس باعتبارها مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث، لكنه أعرب عن أسفه للوضع الحالي فيها، حيث يعاني سكانها من سياسات الاحتلال التي تستهدف المقدسات والأحياء المقدسية.

ودعا المطران الكنائس المسيحية حول العالم إلى الصلاة من أجل فلسطين، وخاصة في فترة الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد، مشددًا على أهمية دعم حقوق الفلسطينيين لتحقيق العدالة والحرية والسلام.

وفي نهاية اللقاء، وضع المطران الوفد الإعلامي في صورة الأوضاع الراهنة في القدس وغزة، وأجاب عن تساؤلاتهم حول الأوضاع الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية.

المطران عطا الله حنا: فلسطين أرض الميلاد والسلام المتعطشة للعدالة

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدًا كنسيًا من النرويج في كنيسة القيامة بالقدس القديمة.

وأعرب المطران عطا الله حنا عن سعادته بالزيارة التي وصفها بأنها تحمل دلالات إنسانية عميقة، خاصة في فترة الاستعداد لعيد الميلاد المجيد.

وأكد المطران حنا خلال اللقاء عراقة الحضور المسيحي في الأرض المقدسة، مشيرًا إلى أن فلسطين ليست مجرد موقع تاريخي، بل هي "أرض الميلاد والتجسد والفداء".

ودعا المحتفلين بعيد الميلاد في جميع أنحاء العالم إلى الالتفات إلى فلسطين، التي تعاني من نزيف مستمر بسبب الاحتلال والظلم، قائلًا: "نور الميلاد الحقيقي بزغ من مغارة بيت لحم، ومن المؤسف أن يحتفل الكثيرون بعيد الميلاد دون أن يتذكروا أرض الميلاد المتعطشة للعدالة والسلام".

وتحدث المطران عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصًا في غزة التي تواجه حرب إبادة، بالإضافة إلى الممارسات الظالمة في الضفة الغربية والقدس. ووجه نداءً للكنائس المسيحية في العالم لرفع الصوت عاليًا من أجل تحقيق العدالة ونصرة الفلسطينيين، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر تصفية القضية الفلسطينية، بل من خلال إيجاد حل عادل يكفل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، قدم المطران حنا للوفد وثيقة "كايروس فلسطين"، التي تعكس رؤية الشعب الفلسطيني لتحقيق العدالة والسلام، إلى جانب تقرير تفصيلي حول الظروف الصعبة في القدس وغزة.

وأجاب على أسئلة واستفسارات الوفد، مشددًا على أهمية تذكير العالم بالمكانة الروحية والتاريخية لفلسطين، وداعيًا إلى العمل الجماعي من أجل إنهاء المعاناة المستمرة وضمان مستقبل مشرق لأرض السلام.

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