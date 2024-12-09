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رياضة

الزمالك يؤجل تفعيل بند شراء محمود بنتايك، اعرف السبب

محمود بنتايك
محمود بنتايك

 استقر مسئولو نادي الزمالك على تأجيل تفعيل عقد شراء محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من نادي سانت إتيان الفرنسي.  

وأوضح مصدر بنادي الزمالك أن النادي يؤجل حاليا تفعيل بند شراء اللاعب في محاولة  لتخفيض المبلغ الذي طلبه النادي الفرنسي لبيع اللاعب لنادي الزمالك والمقدر بمليون يورو. 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مرتقبة مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر أن يجمع بينهم في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

 

موعد مباراة الزمالك أمام المصري والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره المصري يوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر الجاري علي ستاد برج العرب في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتبث مباراة الزمالك والمصري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمبارايات  كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مرتقبة مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر أن يجمع بينهم في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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