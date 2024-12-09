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رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة مرتقبة مع نظيره المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة الزمالك أمام المصري والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره المصري يوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر الجاري في ستاد برج العرب في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتبث مباراة الزمالك والمصري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات  كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين بستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا، وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

وتعرض المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك للإصابة في كتفه في مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري بالدقيقة 10، واستطاع بنتايك أن يكمل المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي للزمالك.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول لـ الزمالك في شباك إنيمبا النيجيري بالدقيقة 32 من صناعة رائعة لـ محمود بنتايك.

 فيما سجل هدف الزمالك الثاني اللاعب الفلسطيني عمر فرج بالدقيقة 39 بعد كرة عرضية من اللاعب الشاب أحمد محمود.

ويعد هذا الهدف الأول لـ عمر فرج في مشواره مع الزمالك منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

وسجل إنيمبا الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة +48 بعد خطأ فادح من محمد عواد عن طريق اللاعب إيفيني.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى جوميز تبديلًا بدخول البولندي كونراد ميشالاك وخروج محمود بنتايك.

وسجل إنيمبا النيجيري الهدف الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 57، لتصبح النتيجة 2-2.

وبعد استقبال الهدف الثاني، أجرى جوميز تبديلين بخروج سيف الجزيري ومصطفى الزناري ودخول مصطفى شلبي  ومحمود حمدي "الونش".

ونشط جوميز خط هجوم الزمالك بدخول حسام أشرف وخروج عمر فرج في الدقيقة 75 بحثا عن هدف التقدم.

 

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