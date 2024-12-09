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محافظات

تفاصيل مقتل طالب بالمنوفية على يد شاب

محكمة
محكمة

سادت حالة من الحزن في قرية ساقية منقدي، بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الشاب “ا.خ”، والذي يبلغ من العمر 19 عامًا على يد “أ. س”37 عامًا، أثناء عملهما في ورشة صدف بالقرية.

تفاصيل مقتل طالب بالمنوفية

وأكد مصدر أن سبب تعدي المتهم على الشاب أحمد خالد ظنه أن المجني عليه يغازل ابنته التلميذة بالصف الثالث الابتدائي، فتعدى عليه بمفك في رقبته ثم ضربه على رأسه بعصا خشبية «شومة»، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بمصرع الشاب “أ.خ. ا” 19 عامًا على يد “أ. س. ح” 37 عامًا، داخل ورشة صدف بقرية ساقية منقدي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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أشمون بمحافظة المنوفية اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مدير امن المنوفية مركز أشمون بمحافظة المنوفية منوفية

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