لعنة المباريات الكبرى تطارد ريال مدريد بالموسم الحالي.. الفريق تلقى الخسارة من ليفربول وبرشلونة وميلان.. وتراجع النتائج يهدد صعوده في دوري أبطال أوروبا

يمر فريق ريال مدريد الإسباني بواحدة من أسوأ فتراته خلال الموسم الحالي 2024-2025، بعد استمرار مسلسل التراجع على مستوى النتائج والمستويات، وآخرها الخسارة خارج ملعبه أمام فريق ليفربول الإنجليزي.

وخسر ريال مدريد في ملعب أنفيلد بهدفين دون رد، أمام ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025.

مركز متأخر لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتراجع حامل اللقب ريال مدريد إلى المركز الـ24 في جدول ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا، قبل 3 جولات من النهاية، ويواجه خطر خسارة فرصة التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ولم تكن هذه هي الخسارة الأولى لفريق ريال مدريد خلال المواجهات الكبرى هذا الموسم، مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد سلسلة من التعثرات في مختلف البطولات.

نتائج مخيبة لـ ريال مدريد في المباريات الكبرى هذا الموسم

وجاءت بداية النتائج المخيبة لفريق ريال مدريد هذا الموسم بالتعادل الإيجابي 1-1 مع أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بالدوري الإسباني، قبل الخسارة القاسية برباعية دون رد على يد برشلونة في كلاسيكو الأرض بملعب سانتياجو برنابيو.

وفي دوري أبطال أوروبا، خسر ريال مدريد على يد ميلان الإيطالي في ملعب سانتياجو برنابيو 1-3 وتعثر أمام ليفربول بهدفين دون رد، لكنه اكتفى بانتصار وحيد بنتيجة 5-2 على بوروسيا دورتموند الألماني بعد أن كان متأخرا 0-2 بين جماهيره.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة

1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

التشكيل المثالي للجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

3 أندية بلا نقاط في دوري الأبطال

وبعد انتهاء الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا فشلت 3 أندية في حصد أي نقطة وهم لايبزيج ألمانيا،، يونج بويز (سويسرا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).

4 أندية لاتعرف الفوز

كما فشل عدد 4 أندية في عدم تحقيق أي فوز في منافسات دوري أبطال أوروبا بتظلمه الجديد بعد انتهاء الجولة الخامسة، وهم بولونيا (الإيطالي)، لايبزيج ألمانيا، يونج بويز (سويسرا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).

وشهدت مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا غزارة تهديفية بعد إحراز عدد 67 هدفا.

وحقق أتلتيكو مدريد الاسباني أكبر فوز بالجولة الخامسة بعدما تخطي سبارتا براج خارج ملعبه بسداسية نظيفة ونفس الأمر بعدما حقق أتالانتا الفوز على يونج بويز 6-1.

نتائج مباريات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا



سبارتا براج 0-6 أتلتيكو مدريد

سلوفان براتيسلافا 2-3 ميلان

بايرن ميونخ 1-0 باريس سان جيرمان

برشلونة 3-0 بريست

مانشستر سيتي 3-3 فينورد

إنتر ميلان 1-0 لايبزيج

ليفركوزن 5-0 سالزبورج

سبورتنج لشبونة 1-5 أرسنال

يونج بويز 1-6 أتالانتا

النجم الأحمر 5-1 شتوتجارت

ستورم جراتس 1-0 جيرنا

أستون فيلا 0-0 يوفنتوس

موناكو 2-3 بنفيكا

آيندهوفن 3-2 شاختار

ليفربول 2-0 ريال مدريد

سيلتك 1-1 كلوب بروج

بولونيا 1-2 ليل

دينامو زغرب 0-3 دورتموند

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