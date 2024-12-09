قيادى ناصري: سيناريوهات الفوضى في سوريا مخطط قديم هدفه تفتيت الأمة العربية

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن دعوة مصر لجميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي.

مصر حريصة على وحدة الأراضي السورية

وأكد جلال حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار السياسي لأبناء الشعب السوري وعدم اتساع دائرة الصراع واستعادة وضعها الإقليمي مشددا على ضرورة الحوار بين أبناء الشعب السوري لرسم مستقبل أفضل للبلاد محذرا من استخدام سيناريوهات الفوضى في تفتيت الوحدة الوطنية.

توحد أبناء الشعب السبيل الحقيقى لحماية موسسات الدولة

وتابع أن موقف مصر تجاه الأحداث والصراعات في الدول الشقيقة يعكس مواقف مشرفة، إذ تحرص مصر دائمًا على تقديم الدعم والمساندة بهدف تحقيق الحلول السلمية وعودة الاستقرار، مؤكدا أن الرئيس السيسي أظهر حكمة وبُعد نظر منذ توليه الحكم، حيث أولى اهتمامًا بالغًا بتطوير وتسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية

وأضاف أن الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، ووطنية مؤسسات الدولة هما السبيل الحقيقي، لمواجهة المخاطر والتحديات الإقليمية الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وحذر من أن هناك مخططا يجرى تنفيذه باتقان لتفتيت الأمة العربية ولعل ما يحدث فى سوريا خير شاهد على ذلك، وهو الأمر الذى يستوجب تحرك عربى لحماية مقدرات الشعب السوري وحتى لا تمتد هذه الجماعات المسلحة الى مناطق اخرى من سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية، أن مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.

صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية

ودعت الخارجية فى بيان لها اليوم، جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

إنهاء معاناة الشعب السوري

وأكدت مصر فى هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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