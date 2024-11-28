حال توديع دوري الأبطال، زيدان أقوى المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان

استقرت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، على الإطاحة بالإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق، حال الخروج من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "Fichajes" الإسبانية إن النتائج التي حققها باريس سان جيرمان وفشله في الفوز بـ دوري أبطال أوروبا على مدار أكثر من موسم، دفع إدارة النادي إلى التفكير بالفعل في إنهاء مهام لويس إنريكي في حال الخروج من السباق قبل بلوغ أدوار خروج المغلوب.

وأضافت أن إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي تفكر في إقالة لويس إنريكي إذا لم يتأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، مضيفة أن مسئولي النادي يضعون الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد كبديل منتظر في حال إقالة إنريكي.

وعقب خسارته، أول أمس الثلاثاء أمام بايرن ميونخ (1 ـ0) في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، تراجع باريس سان جيرمان إلى المركز 25 برصيد 6 نقاط وأصبح مهددا حتى بعدم التأهل للدور ثمن النهائي في حال عدم الفوز على الأقل في مباراتين من المباريات الثلاث المقبلة له في مرحلة الدوري.

وكان زين الدين زيدان قد اختار البقاء بعيدا عن ملاعب الكرة بعد تجربته الثانية مع ريال مدريد والتي انتهت بإقالته في العام 2021 وعودة كارلو أنشيلوتي.

وارتبط إسم زيدان (52 عاما) بالعديد من العروض من بينها المنتخب السعودي، قبل تعاقده مع الفرنسي هيرفي رينارد ومانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يتولّى البرتغالي روبن أموريم تدريبه خلال الشهر الجاري خلفا للهولندي إريك تين هاغ.

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزًا ثمينًا على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيم مين جاي هدف بايرن الأول من ضربة رأسية في الشوط الأول من المباراة.

تشكيل قمة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - كيم مين جاي - أوباميكانو - ليمار.

خط الوسط : كيميتش - جوريتسكا - كومان.

خط الهجوم : جمال موسيالا - هاري كين - ساني.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سوفوي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - وليان باتشو - ماركينيوس - مينديش.

خط الوسط: زائير إيمري - جواو نيفيش - فيتينيا- رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - باركولا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث في النظام القديم.

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