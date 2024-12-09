مبادرة "100 يوم رياضة" تواصل فعالياتها بطب جامعة جنوب الوادي

تتواصل فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم رياضة بكلية الطب البشرى بجامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا،وذلك تحت شعار بداية لبناء الإنسان حيث نفذت بالكلية مجموعة من المنافسات الرياضية تضمنت الألعاب كرة السرعة وتنس الطاولة والشطرنج وشد الحبل ومصارعة زراعين.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب البشرى وبحضور الدكتور عبدالناصر عبدالجابر وكيل كلية الطب البشري لشئون المجتمع وخدمة البيئة.

«بداية جديدة لبناء الإنسان» تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة

وتعد “المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، من المبادرات التي تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة”.

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