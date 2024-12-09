الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مبادرة "100 يوم رياضة" تواصل فعالياتها بطب جامعة جنوب الوادي

مبادرة 100 يوم رياضة
مبادرة "100 يوم رياضة" تواصل فعالياتها بطب جامعة جنوب الوادي

تتواصل فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم رياضة بكلية الطب البشرى بجامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا،وذلك تحت شعار بداية لبناء الإنسان حيث نفذت بالكلية مجموعة من المنافسات الرياضية تضمنت الألعاب كرة السرعة وتنس الطاولة والشطرنج وشد الحبل ومصارعة زراعين.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس  جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب البشرى وبحضور الدكتور عبدالناصر عبدالجابر وكيل كلية الطب البشري لشئون المجتمع وخدمة البيئة.

«بداية جديدة لبناء الإنسان» تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة

وتعد “المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، من المبادرات التي تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات المبادرة الرئاسية قنا محافظة قنا كلية الطب البشري

مواد متعلقة

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع محافظ قنا فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة

تحرير عدد 101 محضر تمويني في قنا

6617 مستفيدًا من أنشطة "بداية جديدة" بقرية دندرة في قنا

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في قنا

الأكثر قراءة

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

ساويرس يكشف مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات الدولية

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

محمد صلاح يتعرض للعنصرية في فرنسا (تفاصيل)

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

منوعات

المزيد

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

سعر السكر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية