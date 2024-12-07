السبت 07 ديسمبر 2024
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محافظات

6617 مستفيدًا من أنشطة "بداية جديدة" بقرية دندرة في قنا

الدكتور حازم عمر،
الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية دندرة بمركز قنا، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 6617 مواطنًا.

والتقى نائب محافظ قنا بعدد من أهالي القرية خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع  حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًّا.

بداية جديدة لبناء الإنسان

 وقال عمر: “المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة”.

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