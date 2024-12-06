إزالة فورية لحالتي تعد بقرية الترامسة في قنا

قامت الوحدة المحلية لقرية دندرة التابعة لمحافظة قنا، برئاسة أحمد عبد الرحيم بتنفيذ ٢ حالة إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٢ قيراط عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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