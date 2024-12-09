المهرجان القومي للتحطيب يواصل فعالياته في ساحة أبو الحجاج (صور)

استمرت فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، في ساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر، وسط أجواء احتفالية وتراثية مبهرة، حيث يستمر حتى اليوم الاثنين 9 ديسمبر الجاري.

فعاليات المهرجان القومي للتحطيب

وشهد الفعاليات الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وغيرهم.

وافتتحت الفعاليات بحلقات التحطيب التي شارك فيها نخبة من شيوخ اللعبة ولاعبيها من مختلف محافظات الصعيد.

وشهد المهرجان تقديم عروض فلكلورية وفنية متنوعة، بدأت بفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم التي قدمت مجموعة من الأغاني التراثية مثل "صل ع البني" و"آه يا سمر يا زين".

وأبدعت فرقة سوهاج للفنون الشعبية في استعراضات "الربابة" و"العصا" تصميم وتدريب محمد الرز.

وقدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقيادة وائل عيد، تابلوهات فنية منها "حصاد البرتقال" و"السجعة السويفية".

واستعرضت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة مصطفى برعي لوحات فنية مثل "صعيدي عصيان" و"التحطيب".

كما عرضت فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة سيد التوني استعراضات "ميناوي" و"الطهور".

وشهدت الفعاليات عروضا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة محمود يحيى بعرض "التحميلة"، وفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة محمد شحاتة التي قدمت تابلوه "القصب".

المهرجان القومي للتحطيب

وتعد لعبة التحطيب إحدى أقدم الفنون التراثية المصرية، حيث استوحيت من النقوش الفرعونية التي جسدت رياضة العصا على جدران المعابد. وتتميز اللعبة بعروضها الحركية التي تجمع بين المهارة والقوة، وقد أُدرجت لعبة التحطيب في عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، تأكيدا على قيمتها التاريخية والفنية.

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