ثقافة المنوفية تنظم 48 فعالية متنوعة خلال ديسمبر

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية الثقافة خلال شهر ديسمبر الجاري في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة.

البرامج الثقافية والفنية المتنوعة

وأوضح مدير مديرية الثقافة أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي، ومنها محاضرة بعنوان دور الدولة لمحاربة التطرف ببيت ثقافة البتانون، مشروعات التنمية في مصر بمكتبة قورص، مشروعات قومية وبناء الدولة الحديثة ببيت ثقافة ميت أبو الكوم، مكافحة الفساد بكل أنواعه ببيت ثقافة سرس الليان، التعليم ودوره في حماية الشباب من الإدمان ببيت ثقافة تلا، أخلاقنا بين الماضي والحاضر – نظرة مجتمعية بقصر ثقافة شبين الكوم، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.



وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة والتي تساهم بدورها في الاكتشاف المبكر للمواهب وتحفيز الطاقة الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون والابتكار وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

تنمية المواهب الإبداعية

وذلك انطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية بقطاع الثقافة والفنون والتي تساهم بدورها في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وتنمية المواهب الإبداعية وصقلها في كافة النواحي الثقافية والأدبية والفنية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة

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