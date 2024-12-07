السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ثقافة المنوفية تنظم 48 فعالية متنوعة خلال ديسمبر

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية الثقافة خلال شهر ديسمبر الجاري في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة.

البرامج الثقافية والفنية المتنوعة
وأوضح مدير مديرية الثقافة أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي، ومنها محاضرة بعنوان دور الدولة لمحاربة التطرف ببيت ثقافة البتانون، مشروعات التنمية في مصر بمكتبة قورص، مشروعات قومية وبناء الدولة الحديثة ببيت ثقافة ميت أبو الكوم، مكافحة الفساد بكل أنواعه ببيت ثقافة سرس الليان، التعليم ودوره في حماية الشباب من الإدمان ببيت ثقافة تلا، أخلاقنا بين الماضي والحاضر – نظرة مجتمعية بقصر ثقافة شبين الكوم، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.
 

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة والتي تساهم بدورها في الاكتشاف المبكر للمواهب وتحفيز الطاقة الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون والابتكار وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

تنمية المواهب الإبداعية 

وذلك انطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية بقطاع الثقافة والفنون والتي تساهم بدورها في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وتنمية المواهب الإبداعية وصقلها في كافة النواحي الثقافية والأدبية والفنية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية ثقافة المنوفية سرس الليان قصر ثقافة شبين الكوم

مواد متعلقة

الصحة: إجراءات فورية لتوفير نواقص المستلزمات الطبية بمستشفى الشهداء في المنوفية

محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 31 فرصة عمل بتمويل 5 ملايين جنيه خلال شهرين

محافظ المنوفية: تحصين 305 آلاف رأس ماشية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في المنوفية

الأكثر قراءة

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثير الطقس السيئ في ليبيا على مصر

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

دوري أبطال أفريقيا، شباب بلوزداد يفوز على ستاد أبيدجان ويشعل مجموعة الأهلي

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

منوعات

المزيد

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية