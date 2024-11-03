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أخبار مصر

انتظروا وهتشوفوا فوائد الإصلاح الاقتصادي، رسالة مديرة صندوق النقد للمصريين

مؤتمر رئيس الوزراء
مؤتمر رئيس الوزراء مع رئيس صندوق النقد الدولي
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حرصت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على توجيه رسالة خاصة إلى الشعب المصري بشأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي. 

رسالة خاصة من مدير صندوق النقد الدولي للشعب المصري 

وأضافت “ كريستالينا”  خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي:"الإصلاح ليس سهلًا، لكنني على ثقة تامة أنكم سترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد مصري أكثر ديناميكية ورخاء". 

وشددت على أهمية الخطوات المتخذة لتحقيق استقرار أكبر للاقتصاد الكلي، وزيادة الانخفاض بنسبة التضخم.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، لافتة إلى أن الصندوق سيبحث كيفية دعم الأهداف المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر.

وشددت: “العالم يتغير بصورة مضطردة، والأمر يتطلب مرونة وقدرة على التكيف والبحث عن الفرص من أجل المصريين”. 

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