محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تغطية مصرف المصيلحة

أجري صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه خلالها هناء عقيلة رئيس حي غرب، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي بالمحافظة.

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة الدورية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

أسواق نموذجية جديدة بديلة عن الأسواق العشوائية

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لسوق حضاري جديد بمنطقة سيدي خميس بنطاق حي غرب شبين الكوم علي مساحة 1400 م2، بطاقة 36 محل "كامل التشطيب" وبتكلفة 11 ونصف مليون جنيه، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق نموذجية جديدة بديلة عن الأسواق العشوائية والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب وأماكن مخصصة للباعة الجائلين.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم واستفسر من القائمين عن نسب تنفيذ الأعمال، حيث جاري أعمال الوصلات الكهربائية وتجليد الحجر الهاشمي، وشدد المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود لرفع معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، موجهًا بضرورة إزالة كافة الإشغالات المتواجدة بكوبري المشاه المجاور للكورنيش والاهتمام بالنظافة العامة وبحث إمكانية رفع كفاءة وإنارته للإرتقاء بالمظهر الحضاري، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات مجانية للمترددين علي العاصمة.

إفتتاح مركز الأسنان بمستشفى قويسنا المركزي

فيما تفقد محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" لإنشاء محور مرورى جديد، بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه كشريان تنموي يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة، حيث جاري أعمال فرد طبقة السن بطول 1 كم ضمن أعمال الرصف والتطوير، ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود والعمل بالتوازي في أعمال الرصف وإنشاء الجزيرة الوسطى بالمحور ومؤكدًا بضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولًا بأول.

ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بإفتتاح مركز الأسنان بمستشفى قويسنا المركزي، وتفقد اصطفاف معدات قويسنا وتلا، ومعرض اليوم الواحد للسلع الغذائية وأعمال تطوير ورفع كفاءة موقف تلا العمومي وتوسعات محطة معالجة تلا.

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