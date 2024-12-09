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حوادث

سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وكوكايين بـ 7 ملايين جنيه

سقوط عناصر إجرامية
سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والكوكايين

 نجحت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى ضبط عناصر إجرامية بعدد من المحافظات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بقيمة مالية تقدر بأكثر من 7 مليون جنيه.
 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

 

ضبط  كميات من مخدرى الحشيش والكوكايين بـ 7 ملايين جنيه

 فى  القاهرة؛ تم ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 1,5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس"الشابو" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض – ميزان حساس).

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وفى دائرة مديرية أمن المنوفية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - سلاح أبيض).
 

وفى  مطروح؛ جرى ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام).
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بأكثر من ( 7مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

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