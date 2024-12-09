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ثقافة وفنون

صالون الأوبرا يناقش "فلسفة تصوير العدو في الفن المصرى القديم"

دار الأوبرا المصرية،
دار الأوبرا المصرية، فيتو

 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار نشاطها الثقافى والفكري، صالونًا ثقافيًا بعنوان "فلسفة تصوير العدو فى الفن المصرى القديم"، وذلك فى السابعة مساء غدا الثلاثاء على المسرح الصغير بالأوبرا. 

 

صالون الأوبرا الثقافي

 ويستضيف الصالون الدكتور عمر المعتز بالله المتخصص فى تاريخ الفن المصرى القديم والمحاضر بكلية الآثار جامعة القاهرة ويدير الصالون الإعلامية هدى عبدالعزيز. 

الدكتور عمر المعتز بالله

 يذكر أن الدكتور عمر المعتز بالله محُاضر أكاديمي وكاتب ومدير ثقافي مصري متخصص في تراث وتاريخ وفلسفة الفن المصري القديم وعلومه.

 

وللدكتور عمر المعتز بالله عدة مؤلفات ومقالات وأبحاث علمية في الاقتصاد الثقافي وتنمية الموارد التراثية والمعرفية وشارك فى العديد من الفعاليات والمحاضرات العامة في مجالات الفنون والإدارة والعلوم التاريخية  المتعلقة بنشر الوعي بالحضارة المصرية القديمة سعيًا لتعزيز التقارب الثقافي بين المصرى المعاصر والمصرى القديم من خلال تعميق فهم وتفعيل دور التراث كمحرك رئيسي للتنمية والنمو والتطوير والتغيير.

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