الإثنين 09 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم وانخفاض البصل بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

اسعاغر الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 15 جنيهًا.

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيها إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 9 إلى 15 جنيها.

اسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 11 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 26 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الإثنين؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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