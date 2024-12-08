الأحد 08 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم

 

اسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيها إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 7 إلى 15 جنيها.

اسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأحد

وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

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