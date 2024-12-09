معهد تيودور بلهارس يستقبل أطباء عراقيين للتدريب في مجال مناظير الجهاز الهضمي

استقبل معهد تيودور بلهارس للأبحاث، تحت رعاية الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد، رئيس مجلس الإدارة، وفدًا طبيًا يتألف من 9 أطباء من دولة العراق الشقيقة.

برنامج تدريبي في مجال مناظير الجهاز الهضمي

يأتي ذلك في إطار برنامج تدريبي متخصص بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمعهد بالتعاون مع مركز رؤية للتدريب وضمن رؤية المعهد لدعم التعليم الطبي وتقديم الخبرات والدعم للدول الصديقة والشقيقة.



تم تنظيم البرنامج التدريبي بإشراف محمود الأنصاري أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس بالتنسيق مع وحدة التدريب والاستشارات البحثية بالمعهد برئاسة دعاء جمال أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي.



من جانبه أعرب محمد شميس مدير المعهد عن سعادته باستضافة هذا البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن المعهد يسعى دائمًا ليكون منصة تجمع الخبرات الطبية من مختلف الدول الصديقة والشقيقة.

وأشار إلى أن التعاون الإقليمي في مجال التدريب الطبي والبحث العلمي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق تطور مستدام في الخدمات الصحية، وضمن رؤية المعهد لتعزيز مكانته كمنارة علمية وبحثية على مستوى المنطقة، وأعرب سيادته عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الدول العربية لتبادل الخبرات وإعداد أجيال من الكوادر الطبية المتخصصة.



ويعكس هذا الحدث مدي التزام معهد تيودور بلهارس بمهمته في دعم البحث العلمي والتدريب الطبي المتقدم، ويعزز دوره كحلقة وصل بين الأطباء في العالم العربي لتطوير الرعاية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي.



وفي سياق اخر أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي، نتائج نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024، وأظهرت النتائج إدراج 42 جامعة مصرية بالتصنيف.

إدراج 42 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز (THE) للجامعات العربية للعام 2024

وأشاد تقرير المؤسسة بالتحسن المستمر في جودة التعليم العالي في مصر، من خلال تحسين البحث العلمي وتعزيز التدويل والشراكات الدولية، منوهًا بتنوع الجامعات المصرية واستمرارها في عملية التطوير.

وأظهرت النتائج تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، وجامعة الأزهر.

وأظهرت النتائج كذلك إدراج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أسيوط، وجامعة بني سويف، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بنها وجامعة كفر الشيخ.

وأدرج التصنيف كذلك جامعات أسوان، والمستقبل، وحلوان، وقناة السويس، والفيوم، والمنيا.

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