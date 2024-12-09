منتخب ذوي الهمم بجامعة حلوان يحصد 23 ميدالية في بطولة "نحن الحياة"

توج منتخب ذوي الهمم بـجامعة حلوان بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في البطولة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت شعار "نحن الحياة".

منتخب ذوي الهمم بجامعة حلوان يحصد 23 ميدالية متنوعة

وحصد منتخب جامعة حلوان إنجازًا غير مسبوق بإجمالي 23 ميدالية متنوعة، شملت 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية في مختلف الألعاب الرياضية. وقد تألق الفريق في الكرة الطائرة للجلوس وألعاب القوى للطلاب والطالبات، ورفع الأثقال للطلاب وطالبات، وتنس الطاولة للطلاب والطالبات.

بطولة نحن الحياة بالإسكندرية

وتمت مشاركة الفريق تحت رعاية الدكتورة السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأشاد المسؤولون بالأداء المتميز للاعبين الذين شرفوا الجامعة وقدموا صورة مشرقة للجامعات المصرية، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس قدرات وإمكانيات الطلاب من ذوي الهمم.

وشارك في البطولة 24 جامعة من مختلف أنحاء مصر، ليؤكد منتخب جامعة حلوان تفوقه وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات.

وتمت المشاركة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، امين عام الجامعة، الاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وشارك منتخب جامعة حلوان لذوي الهمم في البطولة بعدد 38 لاعبًا ولاعبة، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من هيئة الإشراف، وتكونت من: أيمن عبد العزيز، مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد الطناحي، رئيس قسم ذوي الهمم، وأحمد المالكي، إداري المنتخب، وأحمد إبراهيم، إداري المنتخب، وسلفيا ثروت، إداري المنتخب.

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