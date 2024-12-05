مبادرة "كن قويًّا كن سويًّا من أجل مصر".. جامعة حلوان تواجه الظواهر السلبية

في إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة القضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمعات المصرية، وانطلاقًا من دور جامعة حلوان الريادي في المسؤولية المجتمعية، تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب مبادرة نوعية بعنوان "كن قويًّا – كن سويًّا من أجل مصر".

ظاهرتي الإدمان والزواج العرفي

تهدف المبادرة إلى التصدي لظاهرتي الإدمان والزواج العرفي، اللتين تشكلان تحديًا كبيرًا أمام استقرار وتماسك النسيج الاجتماعي.

وتسعى المبادرة للتعامل مع هذه القضايا من خلال رفع الوعي المجتمعي بمخاطرهما، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للشباب، ونشر ثقافة الوعي الصحي والقيم الأسرية السليمة، وتعزيز دور الشباب في بناء مجتمع آمن ومستقر.

جامعة حلوان

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك فى الفترة من 18-19 ديسمبر 2024، وتستهدف مجموعة من كليات الجامعة كمرحلة أولى للمبادرة وهى كليات (الخدمة الاجتماعية – التربية – الآداب – الحاسبات والذكاء الاصطناعى – الطب – الصيدلة – العلوم – التمريض -التجارة – الحقوق)، ويحصل الطلاب المشاركون فى هذه المبادرة على شهادات تقدير من الجامعة.

وقد أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا لمواجهة هذه الظواهر والتى تعتبر بدورها عائقا للتنمية المستدامة وتحديا كبيرا للمجتمع المصري.

تنظيم الندوات والمحاضرات لتوعية وتثقيف الطلاب

وتهدف المبادرة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات لتوعية وتثقيف الطلاب بمخاطر الإدمان والزواج العرفي، وآثارها على الصحة النفسية والجسدية والاقتصادية، وعلى نسيج المجتمع المصرى، كما تهدف إلى تعريف الطلاب بالموارد المتاحة والمساعدة فى بناء مجتمع خالٍ من المخدرات والزواج العرفي.

ذلك بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم النفسي للطلاب الذين قد يحتاجون المساعدة وتشجيعهم على طلب هذه المساعدة دون الخوف من الوصمة الاجتماعية.

وتُنظم هذه المبادرة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وحمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

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