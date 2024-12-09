الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرها الدولي الـ57 لعلوم البيانات

تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام علي أمين القائم بأعمال عميد الكلية، المؤتمر السنوي الدولي السابع والخمسون لعلوم البيانات.

يبدأ المؤتمر اليوم ويستمر لمدة ٣ أيام بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها.

يعقد هذا المؤتمر بالتزامن مع إطلاق الجامعة استراتيجيتها للذكاء الإصطناعي ومواكبة تطور علوم البيانات.

رئيس الجامعة: أبحاث المؤتمر وندواته تناقش الموضوعات المتعلقة بقضايا العصر ومستجداته

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جلسات المؤتمر وندواته وأبحاثه تناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا العصر ومستجداته ومن بينها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والجرائم الرقمية المستحدثة، وبحوث وإدارة العمليات، والدور الحديث لتكنولوجيا المعلومات في التنمية المستدامة، وأمن المعلومات خلال الأزمات، والتحليل الإحصائي والقياسي المتقدم، وإنترنت الأشياء وتطبيقاته، والإعلام الرقمي وغيرها، مضيفًا أن المؤتمر سوف يشهد عقد العديد من ورش العمل والجلسات المهنية والإحصائية المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام علي أمين القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية: إن المؤتمر السنوي للكلية هذا العام سوف يتضمن عقد 21 ندوة، و5 جلسات مهنية، و5 ورش عمل، إلي جانب مناقشة عدد كبير من الأبحاث، ويأتي في إطار اهتمام إدارة الجامعة بالذكاء الإصطناعي، مشيرًا إلى أن الكلية تتميز بتنوع التخصصات داخل أقسامها العلمية، والتي تتضمن الإحصاء المختلفة مثل الرياضي، والتطبيقي، والإحصاء الحيوي، والسكاني، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل علوم الحاسب، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وبحوث العمليات، ودعم القرار، وبرنامج علوم البيانات.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر حزمة متنوعة من البرامج المهنية مثل إدارة المخاطر والأزمات، والإدارة الحديثة للموارد البشرية، وإدارة المشروعات، والضبط الإحصائي وتوكيد الجودة، وهندسة البرمجيات، وتصميم المواقع.

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