كشفت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني سيستعيد قميصه الأساسي خارج ملعبه في المباريات الأوروبية لأول مرة منذ 3 سنوات.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حالت ضغوط التسويق وتشابه الألوان دون ارتداء برشلونة قميصه الأساسي خارج ملعبه في أوروبا لمدة 3 سنوات.

لكن يوم الأربعاء المقبل، سيعود برشلونة للظهور بزيه الأزرق والأحمر مع الشورت الأزرق الداكن في ملعب سيجنال إيدونا بارك أمام بوروسيا دورتموند، بعد حصوله على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

برشلونة يعود للظهور بقميصه الأساسي خارج ملعبه في المباريات الأوروبية



وظهرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا تشير إلى أن فريق المدرب هانز فليك سيكرر تجربة فريق برشلونة النسائي أمام مانشستر سيتي بارتداء السروال الأبيض، لكن فريق الرجال لن يفعل ذلك ولن يعتمد نفس التركيبة التي شهدت هزيمته أمام لاس بالماس (2-1) بعد الاحتفال بالذكرى ال125 لتأسيس النادي.

وستنتهي سلسلة استمرت 15 مباراة قارية في دوري الأبطال والدوري الأوروبي دون ارتداء القميص الأزرق والأحمر خارج الديار.

وكانت المرة الأخيرة التي ارتدى خلالها برشلونة قميص الأساسي في أوروبا خارج ملعبه في 2 نوفمبر 2021، حين فاز البارسا على دينامو كييف بهدف أنسو فاتي تحت قيادة المدرب المؤقت سيرجي بارجوان.



منذ ذلك الحين، ارتدى الفريق الكتالوني 7 ألوان مختلفة في 15 مباراة خاضها أوروبيا خارج ملعبه.

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