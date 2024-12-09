كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان تنظم احتفالية لمناهضة العنف ضد المرأة

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

جاء الحدث تحت عنوان "تفعيل الآليات المجتمعية لمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

احتفالية كلية الخدمة الاجتماعية بمجمع الفنون والثقافة

وأقيمت فعاليات الاحتفالية في مجمع الفنون والثقافة، وتحديدًا في قاعة الدكتور محمد النشار، حيث يعد المجمع وجهة مميزة لمختلف الاحتفالات الجامعية لما تتميز به من إمكانات هائلة وأجواء مناسبة.

وقد أشرف على الفعالية الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، فيما تولت الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإشراف العام.

تفعيل الآليات المجتمعية لمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة

وتضمنت الاحتفالية استعراض القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من العنف والتمييز، والآليات المجتمعية لمكافحة التمييز والعنف، وتأثير الموروثات الثقافية والعادات الاجتماعية على قضية العنف، واهمية تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، والتعرف على التحديات التي تواجه الجهود المجتمعية لمكافحة التمييز والعنف، وتسليط الضوء على دور الأفراد والمؤسسات في دعم قضايا المرأة ومناهضة العنف والتمييز.

وحاضر فيها الدكتورة سماح حامد أستاذ الطب النفسي ورئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان، والدكتور احمد عوض استشاري التنمية وبناء القدرات المؤسسية، الاستاذ محمود مرتضى استشاري التنمية وبناء القدرات المؤسسية، والاستاذة بدرية عبد الراضي كاتبة صحفية.

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