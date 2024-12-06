صالون المرأة بالصحفيين يناقش سبل القضاء على العنف ضد النساء

يعقد صالون المرأة بنقابة الصحفيين مائدة مستديرة فى السادسة والنصف مساء الأحد المقبل بعنوان "سبل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات"، وذلك فى إطار حملة الـ ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

صالون المرأة بنقابة الصحفيين

يتحدث فى الندوة خبراء وبرلمانيون وعدد من الزميلات المتخصصات فى هذا الملف، ومن المقرر الخروج بعدد من التوصيات لتحقيق المزيد من الحماية والمساواة.

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