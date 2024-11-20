مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يحتضن المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة

استقبل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، وإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

وأصبح مجمع الفنون والثقافة وجهة للباحثين لمناقشة رسائلهم العلمية لما يحتويه من امكانيات العرض لإبراز مناقشاتهم العلمية في أبهى صورة واماكن للاستراحة وقاعات مجهزة لاستقبال الضيوف.

كما أصبح وجهة أيضًا للطلاب الوافدين حيث استقبل

من دولة الكويت، مناقشة رسالة ماجستير للباحث عبد الرحمن حبيب شاكر، بعنوان دراسة تحليلية عزفية لكوتشيرتو الفيولينة الرباعي لجورج فيليب تيليمان في سلم صول الكبير.

ومن دولة السعودية مناقشة ماجستير للباحثة خلود عبد العزيز، بعنوان برنامج التثقيف الصحي لمرضى القدم السكري بمستشفى الملك فهد.

كما استقبل المجمع مناقشة رسالة دكتوراة للباحث محمد أمين التهامي، بعنوان فلسفة التهامي في فنون الرسم والطبيعة الفنية المعاصرة.

مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة نورهان بشري، بعنوان أثر التحول الرقمي على التغير الهيكلي.

مناقشة رسالة دكتوراه للباحث علي عبد العال، بعنوان التحول نحو تطبيق الادارة الالكترونية في تحسين أداء الخدمات.

مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة أمال حسين محمود، بعنوان تصميم برنامج في ضوء رؤية مصر قائم على التعليم المدمج لتنمية مهارات حل المشكلات والكفاءة المهنية بجدارة تكنولوجيا الالات لطلاب المدارس الثانوية الصناعية.

مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة دعاء محمد وفيق، بعنوان تصميم معادل بصري للمحتوى المعرفي للاكشاك الدعائية بالفاعليات التثقيفية في ضوء مفاهيم الارجونوميكس.

مناقشة رسالة ماجستير للباحثة نسمة أحمد مصطفى، بعنوان تعزيز التنبؤ بالأداء المالي للشركات تحليلات البيانات.

مناقشة رسالة ماجستير للباحثة ولاء فتحي احمد، بعنوان ممارسة الالعاب الالكترونية وعلاقتها بالمهارات الاجتماعية لدى الاطفال اضطراب ضد التوحد والعادين.

مناقشة رسالة دكتوارة للباحثة هالة هاني، بعنوان دراسة مقارنة بين العلاج المصاحب والتحميلي في القضاء على البكتريا اللوية البوابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا