سقوط 4 سيدات وعاطلين لسرقة المشغولات الذهبية والسيارات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الجمالية، بتهمة سرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية من (أحد المواطنين ) بأسلوب "النشل" حال استقلاله سيارة "أجرة" بدائرة القسم، وأقرتا بالتصرف بالمشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلين "سيئا النية" ( مديرا محل مجوهرات – مقيمان بالجيزة) تم ضبطهما.

كما اعترفتا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط (عدد من الأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول )تم شرائهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.





كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطهما الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة السيارات الربع نقل بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مجموعة من المفاتيح المصطنعة).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (4) وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.



وتم ضبط (سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول")، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (خزينة حديدية تحوى مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – مشغولات ذهبية) من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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